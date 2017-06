ESCLUSIVA TMW - Londrosi: "Che ci fa Cesarini ancora in Lega Pro?"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intercettato a Firenze dove era presente per seguire le semifinali playoff di Lega Pro, Massimo Londrosi, ex Pavia e Ancona, ha analizzato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il match di ieri sera fra Alessandria e Reggiana ed in particolare la prestazione del suo ex calciatore Alessandro Cesarini: "È giunto il momento della sua consacrazione. Non è normale che continui a giocare in Lega Pro, la Serie B se la merita eccome. È cresciuto tantissimo anche caratterialmente negli ultimi anni. Tre anni fa lo presi dal vecchio Parma gratis, attraverso la risoluzione di contratto, un gran colpo per il Pavia di allora. E a Pavia erano secoli che non vedevamo giocare un calciatore del genere. Molto merito della sua esplosione va attribuito anche all'allenatore di allora Ricky Maspero e al suo modulo di gioco propositivo e offensivo".