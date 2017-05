ESCLUSIVA TMW - Lumezzane, sirene da A e B per Bacio Terracino

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Sono tantissimi gli osservatori che, in queste ultime settimane, hanno monitorato le prestazioni di Antonio Bacio Terracino, esterno offensivo classe '92 in forza al Lumezzane. Il giocatore napoletano, autore di otto reti nella regular season e di un timbro domenica scorsa nel match di andata play-out contro il Teramo, è stato impiegato nel corso di questa stagione tanto a destra quanto a sinistra nel tridente rossoblù, trascinando costantemente la squadra col proprio talento. E col benefit di gol pesanti nonché di alcuni rigori procurati. Al momento il mercato attorno al giocatore è particolarmente vivo e, tra gli altri, si registrano i sondaggi di Bologna, Venezia e Pescara, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb. Possibile, quindi, che il prossimo anno sia quello del salto di categoria per questo giocatore che da vicino, per numeri e caratteristiche tecniche, ricorda il napoletano Dries Mertens.