ESCLUSIVA TMW - Matera, il Lecce sulle tracce di Negro

Grande protagonista in Lega Pro con la maglia del Matera, Maikol Negro si sta giocando con i lucani i playoff di Lega Pro (ieri sconfitta per 2-1 a Cosenza). Sulle sue tracce, però, vi sarebbe il Lecce: secondo quanto raccolto da TMW, i salentini starebbero infatti seguendo con grande attenzione la sua situazione, visto anche il contratto in scadenza a fine stagione.