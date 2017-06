ESCLUSIVA TMW - Matera, spunta Maspero. Ma Pancaro resta in pole

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il Matera continua la caccia al prossimo allenatore e punta forte su Giuseppe Pancaro, ex di Juve Stabia e Catania, che sta cercando un progetto importante da cui ripartire. È lui l'obiettivo numero uno del club, che sta lavorando per risolvere il contratto di Gaetano Auteri, che però non vuole farsi trovare impreparato e batte anche altre piste. L'ultima, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, porta a Riccardo Maspero, ex tecnico del Pavia e del Mantova.