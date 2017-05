ESCLUSIVA TMW - Modena, Caliendo: "Lega Pro disperata. Lavoro per la cessione"

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Antonio Caliendo, presidente del Modena, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine dell'Assemblea elettiva di Lega Pro: "Per me è stata un'esperienza importante, che completa il mio ciclo calcistico. Ho scoperto nella Lega Pro i veri problemi del calcio. Se la Serie A e la Federazione non guardano le serie inferiori, in particolar modo alla ex Serie C che fa da legame col movimento dei dilettanti, non si andrà molto lontano. Credo che molte società avranno problemi ad iscriversi. Per quanto mi riguarda cercherò il prima possibile di uscire perché mi sento penalizzato sia sul piano umano che su quello professionale. La Lega Pro è una lega disperata e nessuno se ne prende cura. Grazie a Dio c'è Gravina che mantiene viva la speranza per il futuro. Sempre che non venga boicottato. Se se ne andrà lui non ci sarà un altro eroe che si siederà al suo posto con altrettanto senso di responsabilità. A Tavecchio dico solo che deve guardare con più attenzione alla Lega Pro che è un vero patrimonio. Il futuro del Modena? Sono abituato a portare a termine le cose. Sto cercando di consegnare il Modena in mani sicure perché il mio ruolo non è quello del presidente. Io sono un agente, quella è la mia natura e non posso tradirla".