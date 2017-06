ESCLUSIVA TMW - Modena, per l'attacco si punta anche Ripa della Juve Stabia

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

Non solo Caetano Calil, il Modena sta sondando diverse piste per rinforzare l'attacco e guarda in casa Juve Stabia. L'obiettivo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è Francesco Ripa, classe '85, in scadenza di contratto con le Vespe. Il giocatore è reduce da 15 reti in 27 presenze in Lega Pro nell'ultima stagione.