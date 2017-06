ESCLUSIVA TMW - Monopoli, quattro nomi seguiti: due nel mezzo e due davanti

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Federico Gaetano

Si scalda il mercato del Monopoli. Il club pugliese, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, avrebbe messo nel mirino ben quattro giocatori in entrata, per rafforzare la squadra. Due nel mezzo e due davanti: a centrocampo gli obiettivi sono Michel Cruciani della Viterbese e Silvano Raggio Garibaldi del Mantova; davanti invece i nomi più appetibili sono quelli di Maks Barisic, esterno d'attacco del Catania, e Michele Paolucci, attaccante un tempo in Serie A e nell'ultima stagione con la maglia dell'Ancona.