ESCLUSIVA TMW - Monza, sondaggio per Rajcic della Casertana

© foto di Giuseppe Scialla

Il Monza in vista del ritorno in Lega Pro è alla ricerca di rinforzi d'esperienza per andare alla caccia di una salvezza tranquilla. Per il centrocampo, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sarebbe stato fatto un sondaggio per Ivan Rajcic, classe '81, in forza alla Casertana e con alle spalle una lunga esperienza fra B e Lega Pro.