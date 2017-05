ESCLUSIVA TMW - Padova, per la panchina spunta Petrone

© foto di Federico Gaetano

Aria di rivoluzione in casa Padova: dopo la delusione per il mancato accesso alla seconda fase dei playoff, il club patavino sfoglia la margherita per scegliere il nuovo allenatore. L'ultima idea, secondo quanto raccolto da TMW, porterebbe a Mario Petrone, ex, fra le altre, di Ascoli e Catania.