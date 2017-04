ESCLUSIVA TMW - Piacenza-Nobile, prove di rinnovo

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Protagonista in Lega Pro con il Piacenza, un futuro tutto da scrivere per Andrea Nobile. L'attaccante, che quest'anno si è messo in mostra, va in scadenza nel 2018. Primi approcci per il rinnovo, il Piacenza vorrebbe prolungare e si tratterà in questo senso nei prossimi giorni. Intanto la B chiama Nobile...