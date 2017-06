ESCLUSIVA TMW - Pisa, non è ancora fatta per Negro

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Sembrava fatta per il passaggio di Maikol Negro al Pisa a parametro zero dopo l'imminente scadenza del contratto che lega l'attaccante al Matera. L'esterno classe '88 però non può essere ancora considerato un giocatore dei toscani. Resta un forte interesse da parte dei nerazzurri, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono ancora tante le squadre interessate all'ex Salernitana tra le quali Pescara, Foggia, Parma e Pro Vercelli. Negro è ancora libero...