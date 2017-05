ESCLUSIVA TMW - Pordenone, tre nomi in caso di addio di Tedino

Fonte: Raffaella Bon

In casa Pordenone si lavora per cercare il possibile successore di Bruno Tedino, nel caso in cui l’attuale tecnico decida di andare via. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sui taccuini ci sarebbero Federico Guidi, tecnico della Primavera della Fiorentina, Cristian Stellini (Primavera Genoa) e Alberto Colombo, attuale tecnico del Sudtirol.