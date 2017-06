ESCLUSIVA TMW - Prato, iscrizione ok. Presentati tutti i documenti

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Prato ha depositato una settimana fa tutti i documenti e le garanzie per l'iscrizione alla prossima Serie C. Il club toscano, come prevedibile, non rischia l'esclusione dal prossimo campionato con l'amministratore delegato Paolo Toccafondi che nella prossima settimana farà il punto della situazione.