ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, per Ravanelli futuro in Serie C

Il futuro del difensore centrale dalla Primavera del Sassuolo Luca Ravanelli dovrebbe essere in Serie C. Il classe '97 nella prossima stagione sarà ceduto in prestito dal club emiliano per permettergli di crescere e confrontarsi con il calcio dei grandi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sulle sue tracce ci sarebbero già due club: Modena e Padova.