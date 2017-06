ESCLUSIVA TMW - Sicula Leonzio, interessa l'attaccante Fabio Longo

Fabio Longo © foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

In vista della prossima stagione che vedrà la squadra siciliana della Sicula Leonzio per la prima volta in Serie C, si cerca un attaccante che abbia senso del gol: le ultime indiscrezioni riferiscono che l'obiettivo sia Fabio Longo, 29 anni, giocatore che ha vinto per due annate di seguito la classifica dei cannonieri nel girone I della Serie D con la Frattese. Seguiranno sviluppi.