© foto di Federico De Luca

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Teramo avrebbe già scelto l'allenatore per la prossima stagione in caso di salvezza. Se dovessero restare in terza serie gli abruzzesi punterebbero su Massimo Epifani, in questa stagione alla guida del San Nicolò, in Serie D.