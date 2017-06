ESCLUSIVA TMW - Ternana, in arrivo anche Tiscione, Varone e Signorini

Ivan Varone © foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

A Terni è in arrivo il blocco Fondi. Con il passaggio di proprietà, sulla panchina rossoverde arriverà Sandro Pochesci il quale porterà con sé alcuni elementi della rosa laziale. Oltre ad Elio Calderini, stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, in terra umbra approderanno anche Filippo Tiscione, ala sinistra classe '85, e il centrocampista classe '92 Ivan Varone. In arrivo inoltre anche il difensore classe '90 Andrea Signorini.