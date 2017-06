ESCLUSIVA TMW - Trapani, fumata bianca: Giuseppe Magalini è il nuovo ds

© foto di Federico De Luca

Tutto come previsto e anticipato questa mattina da TuttoMercatoWeb. Giuseppe Magalini è il nuovo direttore sportivo del Trapani. Un incontro a pranzo avvenuto in giornata che ha sancito l'accordo tra le parti: Magalini, ex Alessandria, è l'uomo individuato dalla Famiglia Morace per la risalita granata. Sul fronte allenatore invece ancora nessuno sviluppo: sarà il nuovo dirigente dopo una serie di consultazioni a scegliere e valutare il profilo ideale. Trapani al lavoro, si riparte da Giuseppe Magalini...