ESCLUSIVA TMW - Trapani, lavori in corso: le prime idee per il mercato

Trapani al lavoro, per tornare subito protagonisti e risalire in serie B. Si cerca un portiere sul mercato, Facchin del Venezia e Mazzoni svincolato due idee prese in considerazione. I granata si muovono, a caccia di rinforzi e vogliosi di ripartire dai punti fermi Maracchi, Visconti, Legittimo, Pagliarulo e Fazio. In uscita Coronado che tratta con il Chievo e Citro che piace al Frosinone. In attacco invece piace il profilo di Mattia Marchi del Mantova. Trapani operativo, con il ds Salvatori prossimo al ritorno in pista al posto di Magalini e Alessandro Calori in panchina. C'è una serie B da riconquistare...