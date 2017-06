ESCLUSIVA TMW - Trapani, previsto contatto con Salvatori: le ultime

© foto di Alessio Alaimo

Trapani al lavoro, alla ricerca di un direttore sportivo per il dopo Magalini, che per necessità personali e logistiche ha dovuto rinunciare al ruolo che gli era stato affidato. Previsto contatto entro pochi giorni con Fabrizio Salvatori, potrebbe esserci il ritorno. Al dirigente è stata chiesta la disponibilità, che aveva già dato anche prima dell'addio finché la società non avrebbe trovato un sostituto. Ora le parti sono tornate a dialogare per il ritorno in granata, Salvatori a breve avrà un contatto con la proprietà del Trapani, situazione in evoluzione. Il dirigente, avendo visto poco il Girone C di Lega Pro, potrebbe chiedere l'inserimento di una figura di supporto e rodata che conosce bene il campionato, continuando a gestire le situazioni ordinarie e di mercato. Trapani al lavoro, Salvatori può tornare granata...