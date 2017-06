ESCLUSIVA TMW - Unicusano Fondi, Piacenza e Teramo su Baiocco

© foto di Giuseppe Scialla

Una situazione societaria da sbloccare quanto prima, anche per evitare di perdere preziosi elementi in scadenza: l'Unicusano Fondi deve fare i conti con il tempo che stringe. Su uno dei più positivi elementi della passata stagione rossoblù, infatti, già tre club di Lega Pro hanno messo gli occhi: l'estremo difensore Paolo Baiocco è finito nel mirino, come già noto, del Bisceglie, ma anche Teramo e Piacenza stanno cercando di portare dalla loro il classe '89.