Feralpisalò, Marroccu verso la poltrona di DG

Novità in casa Feralpisalò, dove è prossimo ad arrivare un nuovo volto nella dirigenza gardesana. Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, i leoni del Garda avrebbero individuato in Francesco Marroccu il nuovo DG del club, ovvero colui che si occuperò di mercato.