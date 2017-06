Feralpisalò, Marroccu: "Vogliamo essere protagonisti"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il neo dg e ds della Feralpisalò Francesco Marroccu si è presentato quest'oggi in conferenza stampa spiegando i motivi che lo hanno spinto a scegliere di ripartire dalla società lombarda: “In Italia la Feralpisalò è una realtà credibile e stimata e cercherò di fare in modo di proseguire sulla strada tracciata dai miei egregi predecessori Marco Leali ed Eugenio Olli. Oggi inizio un nuovo percorso dalla Lega Pro e dalla Feralpisalò e faremo di tutto per essere protagonisti in campionato. La rettitudine e la statura del presidente è stata importante per la mia scelta, sono sicuro di essere arrivato in una società con un futuro luminoso, ho avuto la possibilità di valutare anche altre piazze, ma devo dire che l'incontro con Pasini è stato illuminante. - continua Marroccu come si legge sul sito del club - Mister Serena ha idee chiare sugli obiettivi che vuole raggiungere, dobbiamo cercare di fare una squadra tale da esaltare le sue caratteristiche, con i giocatori che sono sotto contratto e con quelli che porteremo allestiremo una squadra composta da un mix di giovani ed anziani che abbiano valori morali, ma anche qualità a livello temperamentale”.