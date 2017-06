FIGC, modifica regolamentare per i ripescaggi dalla D alla Lega Pro

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

Come reso noto da un comunicato ufficiale della FIGC, sono state apportate modifiche regolamentari ai criteri di ripescaggio dalla Serie D alla Lega Pro.

Come si legge nella nota solo "le società a cui è stato attribuito nelle stagioni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 il titolo sportivo di un campionato professionistico, ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle NOIF, nonché le società a cui venisse attribuito il titolo sportivo di un campionato professionistico nella stagione 2017/2018, in virtù della medesima disposizione, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio".