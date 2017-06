Foggia, Celli: “Onorato di vestire questa maglia"

Il neo difensore del Foggia Alessandro Celli ha parlato ai microfoni del sito del club del suo arrivo in rossonero: “Sono molto contento e onorato di far parte di questa società. Il Foggia mi ha cercato a gennaio e allora ero già euforico, apprendere di entrare a far parte del gruppo di Stroppa mi da una gioia incredibile. - continua Celli - Sono emozionato, non vedo l'ora di conoscere il gruppo e di cominciare il campionato per ambire ad obiettivi importanti. Non ho mai giocato allo Zaccheria ma so perfettamente che è un pubblico caloroso. Prometto di dare il massimo per il Foggia e per tutti i tifosi rossoneri”.