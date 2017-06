Foggia, Guarna: "Ci aspetta un campionato impegnativo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al sito ufficiale del Foggia, Enrico Guarna ha espresso tutta la sua soddisfazione per il riscatto che gli permetterà ancora di difendere i pali dei satanelli: "Sono contentissimo, ero venuto a Foggia per vincere il campionato e guadagnarmi la conferma ed ovviamente mi fa piacere aver raggiunto entrambi gli obiettivi”.

L’assenza dalla Serie B è durata solo un anno: “Si è vero, anche se a Foggia non si può parlare di purgatorio perché la differenza con la B non si è notata visto l’annata che abbiamo fatto. Il calore della gente, l’accoglienza in Piazza Cavour dopo la vittoria del campionato a Fondi, tutto è stato già da categoria superiore. Ci aspetta un campionato impegnativo, basta dire che delle 22 squadre ai nastri di partenza solo 3, Entella, Spezia e Cittadella, non hanno mai fatto la Serie A e questo rende bene l’idea su che tipo di campionato sarà. Noi sappiamo che dovremo avere i piedi per terra, bisognerà affrontare la Serie B con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione che abbiamo messo in campo nella parte finale della scorsa stagione”.