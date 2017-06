Giana Erminio, depositata in Lega la completa domanda di iscrizione

Parteciperà alla futura Serie C, per il quarto anno consecutivo, la Giana Erminio.

Con una nota ufficiale, i lombardi comunicano di aver depositato in data odierna, presso la sede di Firenze della Lega Pro, la fideiussione e tutta la documentazione richiesta a compiere gli adempimenti previsti per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di terza serie.