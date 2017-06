Lecce, ag. Turchetta: "Preso un giocatore importante per la categoria"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Emanuele Chiaretti, agente del calciatore Gianluca Turchetta, parla ai microfoni del sito pianetalecce.it dell'approdo a Lecce del suo assistito: "Il Lecce ha preso un calciatore davvero importante per la categoria. E' un classe '91, per quanto mi riguarda è un talento che quando trova la sua dimensione riesce a spostare gli equilbri di una squadra creando superiorità numerica in campo. E' perfetto per il 4-3-3, è un esterno sinistro che gioca a piede invertito. Bravo Meluso a soffiarlo a diversi club di Lega Pro. Quando verrà ufficializzato? E' tutto pronto, manca solo l'ufficialità che verrà comunicata dal primo luglio".