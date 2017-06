Mantova, manca i soldi per la ricapitalizzazione: si cercano soci

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Come era noto, entro la giornata di ieri, il Mantova necessitava di un milione di euro per la ricapitalizzazione del club ma, come prevedibile, non tutto è andato a buon fine. Come però comunicato dalla società attraverso una nota ufficiale, "ciò è stato possibile solo in parte. Si ritiene pertanto necessario ed urgente valutare l’allargamento della compagine sociale affinché si possa realizzare l’obiettivo di iscrivere il club al prossimo campionato di Lega Pro, onorando contestualmente tutti gli impegni".