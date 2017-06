Mestre, Serena: “Ci iscriveremo sicuramente, faremo la C al 100%”

© foto di Alessio Lamanna

“Ci iscriveremo sicuramente, faremo la C al 100%”, è questo il pensiero riportato da TrivenetoGoal di Stefano Serena, presidente del Mestre, in merito all'iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C. Scadrà infatti domani il termine ultimo per presentare la domanda d'iscrizione per la stagione 2017/2018. I dubbi sul Mestre sono legati all'impianto di gioco. Il 'Baracca', infatti, necessiterebbe di troppi interventi e così il club ha presentato una formale richiesta al Comune di Portogruaro per giocare al Mecchia.