Modena, Caliendo: "Ho ceduto il club, a breve l'ufficialità"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il Modena passerà dalle mani Antonio Caliendo ad altri soci? Probabilmente si, almeno secondo quanto lo stesso patron, come riporta La Gazzetta di Modena, ha dichiarato a un gruppo di tifosi che ieri erano assiepati sotto la sede del club.

Questo quanto dichiarato dall'ex agente:

“Abbiamo fatto tutto con un gruppo straniero, la trattativa è chiusa e a breve dovrebbe essere ufficializzata. In un primo momento potrei restare come consulente, ma col passare del tempo uscirò di scena: chi ha comprato la società avrà anche la possibilità di realizzare quello che io non sono stato in grado fare. Sto ovviamente parlando del centro sportivo del Modena”.

Non sono però svelati i possibili acquirenti, anche se pare si tratti di imprenditori americani che si starebbero servendo di intermediari con base in Europa, forse in Svizzera.