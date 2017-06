Olbia, per l'attacco si punta a Virdis

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Primi movimenti di mercato in casa Olbia, con la società attiva per regalare a mister Mereu una rosa competitiva per la prossima stagione. Secondo quanto emerge da sardegnasport.it, uno tra i nomi sul taccuino dei bianchi è un volto noto dell'allenatore, che gradirebbe avere nuovamente con sé l'attaccante Francesco Virdis, di proprietà del Venezia (contratto però in scadenza) ma con un trascorso, nella stagione da poco conclusa, all'Albinoleffe.

Mereu ha già allenato il classe '85 in Serie D, al Progetto Sant'Elia, nella stagione 2011-2012, dove il bomber ha collezionato 25 presenze e messo a segno 20 gol.