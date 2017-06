Padova, Alfageme verso l'addio. Tre club pronti ad accoglierlo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'attaccante Luis Maria Alfageme è pronto a lasciare il Padova e tuffarsi in una nuova avventura sempre in Serie C. Secondo quanto riportato da Padovagoal.it l'esperto calciatore sarebbe finito nel mirino del Modena, che ha chiesto informazioni, oltre che di Juve Stabia e Casertana.