Padova, Zamuner: "Bisoli tecnico giusto per le nostre ambizioni"

Giorgio Zamuner, dg del Padova, ha preso la parola durante la conferenza stampa di presentazione di mister Bisoli. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale biancoscudato: "Bisoli è un allenatore importante che ha sin da subito sposato il nostro progetto. È il primo passo per coltivare le ambizioni della società e della piazza. Favalli? L’ho visto stamattina, ci incontriamo ancora mercoledì insieme al procuratore e decidiamo se continuare su questa strada o se cambiarla. Ottimista? No, realista. Lui ha l’ambizione di giocare in serie B, ma noi non possiamo aspettare oltre a mercoledì".