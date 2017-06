Paparesta riparte da Matera. Un anno dopo l'addio al Bari

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

A distanza di un anno dall'addio alla presidenza del Bari, assunta due anni prima, l'ex arbitro Gianluca Paparesta torna nel mondo del calcio assumendo il ruolo di direttore generale del Matera andando così a rinforzare la compagine societaria del presidente Saverio Columella. Una decisione maturata nel corso dell'anno durante il quale, come ammesso dal diretto interessato, i colloqui fra i due dirigenti sono stati frequenti con il patron che ha chiesto una mano all'ex presidente del Bari per far crescere il club e cercare di conquistare quella Serie B che è sempre sfumata negli ultimi anni nonostante l'impegno e gli investimenti profusi dalla proprietà.

Paparesta dopo un anno di stop, utile a disintossicarsi delle fatiche di Bari, riparte con entusiasmo da una piazza affamata e che vuole crescere e raggiungere traguardi importanti, ambizione condivisa dal nuovo direttore generale che in conferenza stampa ha spiegato: “Ho visto una tifoseria presente. Columella mi aveva detto che sarebbero stati in tantissimi, ma non mi aspettavo questo gran numero. Riparto da Matera per poter avere soddisfazioni importanti, arrivo con una gran dose di entusiasmo”.