Parma, Faggiano: “Affari col Napoli? Vediamo. Leandrinho ci piace"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato ai microfoni di Radio CRC dei possibili intrecci di mercato con il Napoli: “Con Pompilio ho un ottimo rapporto visto che abbiamo studiato assieme e vediamo se si potranno fare affari assieme. Al momento stiamo cercando tutto e niente. Leandrinho? Mi piace da tempo e con i suoi agenti siamo amici, vedremo in futuro. - continua Faggiano come riporta Parmalive.com - Per quanto riguarda Maggio è un profilo accostabile al Parma e sarei contentissimo se venisse, anche se cerchiamo un profilo più giovane. Inoltre il suo ingaggio al Napoli però è inaccessibile per noi”.