Pioppi sul Vicenza: "Ds? Guffanti è il nostro uomo di riferimento"

© foto di Federico De Luca

Il Vicenza dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, riuscire a iscriversi alla prossima Serie C avendo trovato i soldi per rispettare le prossime scadenze. Ma in casa biancorossa si guarda avanti ovvero alla cessione del club alla Boreas Capital che ha già in mente i piani futuri a livello dirigenziale come spiega il rappresentante del gruppo Francesco Pioppi: “Presicci ha un contratto come responsabile del settore giovanile e la nostra idea è che continui con lo stesso ruolo in modo che si possa giudicare il suo lavoro nell'arco di un'intera stagione. - continua Pioppi come riporta Biancorossi.net - Per quanto riguarda l'area tecnica il nostro punto di riferimento è Riccardo Guffanti e qualora la trattativa si chiuda positivamente sarà lui il responsabile. Dg? Potrebbe essere inserita una figura simile, è un'idea che stiamo valutando”.