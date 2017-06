Pisa, in arrivo l'esperto difensore Capelli

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Il Pisa è pronto a piazzare un grande colpo in difesa per la prossima stagione. Si tratta del difensore del Cesena Daniele Capelli, classe '86. La trattativa fra le parti come riporta La Gazzetta dello Sport è ben avviata e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.