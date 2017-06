Pisa, per il centrocampo si punta su Bruccini

Il Pisa guarda in casa della Lucchese per rinforzare il proprio centrocampo e punta forte su Mirko Bruccini. Il club rossonero però chiede 150mila euro per il cartellino del classe '86, cifra ritenuta troppo alta dai nerazzurri che non sembrano però intenzionati a mollare la presa e sono pronti anche a un eventuale braccio di ferro. Lo rivela Tuttolegapro.com spiegando che il giocatore, legato fino al 2018 con la Lucchese, non disdegnerebbe l'approdo al Pisa.