Posticipata al 5 la scadenza per presentare le garanzie per l'iscrizione in C

Il Consiglio Federale con una nota apparsa sul sito della FIGC, e che riportiamo di seguito, ha posticipato al 5 luglio la data ultima per presentare le garanzie finanziarie necessarie per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. La scadenza era precedentemente fissata per il 30 giugno.

"- visto il Comunicato Ufficiale n. 113/A del 3 febbraio 2017, con il quale è stato previsto il termine del 30 giugno 2017, per il deposito delle garanzie a prima richiesta ai fini della concessione della Licenza Nazionale Campionato Serie C 2017/2018 (già Divisione Unica);

-tenuto conto che, nella odierna riunione consiliare, si è condivisa l’opportunità, all’esito di approfondimenti effettuati presso gli istituti assicurativi, di fornire alcune precisazioni al testo del modello di garanzia assicurativa che dovrà essere utilizzato dalle società della Lega Italiana Calcio Professionistico;

-considerato che, alla luce della suddetta novità, si rende necessario differire al

5 luglio 2017, il termine del 30 giugno previsto dal Comunicato Ufficiale n. 113/A del 3 febbraio 2017, per il deposito della garanzia bancaria a prima richiesta o della garanzia assicurativa a prima richiesta o della garanzia a prima richiesta rilasciata da soggetto iscritto all’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B;

-visto l’art. 27 dello Statuto Federale. d e l i b e r a il termine del 30 giugno 2017, stabilito dal Titolo I), paragrafo I), lett. E), punto 9), dal Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 5), dal Titolo I), paragrafo IV), lett. B), punto 6) e dal Titolo I), paragrafo IV), lett. C), punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 113/A del 3 febbraio 2017, per il deposito della garanzia bancaria a prima richiesta o della garanzia assicurativa a prima richiesta o della garanzia a prima richiesta rilasciata da soggetto iscritto all’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B, è differito al 5 luglio 2017".