Racing Roma, Morrone: "In corso la trattativa per rilevare l'U. Fondi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si continua a parlare della possibile cessione dell'Unicusano Fondi, che potrebbe presto essere rilevato da Antonio Pezone, patron della Racing Roma. Nell'edizione odierna di Latina Oggi, in un intervento ripreso anche da tuttolatina.com, ecco le parole del neo DG della Racing Alfonso Morrone in merito alla questione:

"Diciamo che i contatti sono a buon punto, la volontà è di arrivare a definire il tutto. C'è grande cordialità tra le parti, i prossimi giorni saranno quelli decisivi. Parliamo di una chance importante per rimanere nel calcio professionistico, e per farlo in una piazza che ha già respirato in maniera positiva l'aria del football che conta. In particolare, mi preme dirlo, perché i vertici universitari hanno posto come condizione imprescindibile che il titolo non si muovesse da Fondi, proseguendo nel modo migliore il lavoro fatto e la tradizione calcistica della città".