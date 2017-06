Siena, Durio: "Approvato l'aumento di capitale. La Robur è sana"

La Robur Siena questa mattina durante l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberato un aumento di capitale. I soci hanno ora 30 giorni di tempo per aderire o meno alla ricapitalizzazione. Dopo l'assemblea la presidentessa del club Anna Durio ha diramato un comunicato in cui parla anche del futuro: “Nei giorni scorsi sono state date delle indicazioni fuorvianti riguardo il bilancio, oggi ne abbiamo discusso dimostrando che erano inesatte. Il pignoramento? Lo abbiamo spiegato bene oggi in assemblea, il creditore ha ottenuto in fase monitoria una provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Ci siamo opposti fermamente chiedendone la sospensione, non ritenendo di dover pagare quella richiesta economica perché la riteniamo indebita. - continua Durio come si legge sul sito – La Robur è in salute perché ho messo tutti i soldi necessari, ma è chiaro che ci sono delle passività anche perché in Serie C le entrate non corrisponderanno mai alle uscite e una società deve essere brava a ottimizzare i costi e risparmiare fermo restando che se c'è un presidente che ha soldi da buttare via può anche scegliere di rimetterci. Ripeto la Robur è sana, siamo in regola con tutto. L’aumento di capitale sarà di oltre un milione di euro”.