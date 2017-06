TMW - Akragas, poker di squadre sul baby Leveque

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Continua ad essere vivo il mercato di Alessio Leveque, fantasista classe '99 che ha esordito quest'anno tra i professionisti totalizzando 10 presenze con l'Akragas. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per il giocatore calabrese, assistito dall'Agente Fifa Bruno Di Napoli, sono attuali gli interessamenti di Foggia e Virtus Entella in B, nonché di Cagliari e Torino in A. Club, quelli della massima serie, che potrebbero tesserarlo per poi girarlo in prestito.