UFFICIALE: Arezzo, è addio con mister Sottili

© foto di Claudia Marrone

Attraverso una nota ufficiale l'Arezzo ha comunicato l'addio del tecnico Stefano Sottili, il cui contratto in scadenza a fine giugno non sarà rinnovato. Una decisione, si legge nel comunicato, presa di comune accordo fra le parti. “Con il Mister abbiamo condiviso un'annata importante e, anche se il finale è stato diverso da quello che tutti noi avevamo sperato, sicuramente il suo lavoro, la sua professionalità e anche il rapporto umano che si è costruito in questi mesi ci permettono di tracciare un bilancio positivo - affermano il Direttore Generale Andrea Riccioli e il Direttore sportivo Roberto Gemmi - Non è quindi una frase fatta augurare a Stefano Sottili, nel momento in cui annunciamo che il suo contratto non sarà rinnovato per la prossima stagione, le migliori fortune, con la certezza che, quando ci incontreremo di nuovo sui campi di calcio ci stringeremo la mano con sportività, e anche con affetto”.