UFFICIALE: Arezzo si dimette il direttore organizzativo Brandini Dini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso una nota sul club dell'Arezzo si apprende delle dimissioni del direttore organizzativo Stefano Brandini Dini. Queste le parole di commiato del dg Andrea Riccioli nei confronti del collega: “Grazie Stefano per tutto quello che hai fatto insieme a noi in questi due anni. Siamo certi che continuerai a stare vicini ai colori che ami e alla tua città, come hai già detto di voler fare nella tua lettera aperta che, non a caso, si chiude con un significativo Forza Arezzo sempre e comunque. La fine di un percorso comune, che è stato fatto di momenti di gioia e anche di situazioni di difficoltà, è certamente motivo di dispiacere soprattutto per chi, come me, lo ha vissuto in maniera intensa avendo alla base un rapporto di amicizia con Stefano. Oggi quindi desidero ringraziarlo per quello che ha fatto, e anche ribadire che il nostro obiettivo, come dichiarato nella conferenza stampa di mercoledì anche dal Presidente Ferretti, è quello di continuare un percorso di crescita che abbiamo intrapreso nell’ultimo anno e mezzo, e che ha già dato i suoi primi positivi risultati”