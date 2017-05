UFFICIALE: Foggia, alla famiglia Sannella il 100% delle quote societarie

Fonte: foggiacalcio1920.it

La Sannella Holding2, interamente di proprietà della famiglia Sannella e già proprietaria del 50% delle quote del Foggia Calcio, comunica che nella giornata di oggi ha rilevato il restante 50% delle quote del Foggia Calcio Srl possedute dalla Curci Holding Srl. Nel ringraziare la famiglia Curci per l’impegno profuso nel Foggia Calcio in questi due anni e, a testimonianza del grande rapporto esistente tra le famiglie Sannella e Curci, si comunica che Massimo Curci assumerà la carica di Vice Presidente onorario dellla società rossonera mentre Nicola Curci assumerà la carica di Consigliere onorario.