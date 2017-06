UFFICIALE: Giana Erminio, niente rinnovo per capitano Biraghi

Fonte: www.asgiana.com

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

La società A.S. Giana Erminio comunica che il contratto con il centrocampista Marco Biraghi, in scadenza il 30 giugno 2017, non sarà rinnovato.

A Marco “Kino” Biraghi, che veste la maglia della Giana Erminio dalla stagione 2009/10 e che è stato uno dei protagonisti della cavalcata dal campionato Promozione al professionismo e che nei tre anni di Lega Pro ha indossato la fascia di capitano, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la società per aver onorato i colori biancazzurri con professionalità e cuore in questi otto anni.

A Marco Biraghi la Giana Erminio augura i migliori successi nel proseguimento della sua carriera, certa del valore dell’uomo, oltre che del calciatore.