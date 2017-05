UFFICIALE: Reggiana, saluta il responsabile del settore giovanile Mezzina

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ac Reggiana 1919, nell’ambito di un processo di riorganizzazione interna del settore giovanile, comunica la decisione di risolvere il rapporto di collaborazione con il Responsabile tecnico del Settore giovanile Sig. Sergio Mezzina.

A Sergio vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la società per l’attività fin qui svolta con impegno, correttezza e grande professionalità.

Per tutte le richieste e le necessità invitiamo atleti, tecnici, dirigenti e genitori a rivolgersi esclusivamente alla segreteria del settore giovanile (settore.giovanile@reggianacalcio.it).

Si ringraziano altresì tutte le persone della struttura del settore giovanile per la collaborazione che metteranno in campo in questa fase di transizione.

Cogliamo, inoltre, l’occasione per augurare a tutti gli atleti e i loro responsabili ancora impegnati nel finale delle rispettive competizioni di raggiungere i migliori obiettivi sportivi e le più grandi soddisfazioni.

- See more at: http://www.reggianacalcio.it/grazie-sergio/#sthash.5MO3YC2l.dpuf