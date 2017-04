UFFICIALE: SudTirol, Packer rescinde. C'è il Barito Putera in Indonesia

Fonte: fc-suedtirol.com

F.C. Südtirol comunica la rescissione anticipata del contratto con il calciatore Douglas Ricardo Packer. Il 30enne centrocampista brasiliano si trasferisce con effetto immediato al club PS Barito Putera, squadra della città di Bnjarmasin, in Indonesia.

Packer lascia dopo 10 mesi di militanza il club biancorosso, al quale era approdato la scorsa estate. Col Südtirol il 30enne brasiliano ha collezionato otto presenze in campionato e due in Coppa Italia Lega Pro.

F.C. Südtirol augura a Douglas Ricardo Packer le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.