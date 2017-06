Vicenza, Franchetto: "Boreas con noi solo dopo l'iscrizione al campionato"

© foto di Federico Gaetano

Marco Franchetto, presidente di Vi.Fin. ha parlato ai microfoni di TrivenetoGoal all'uscita del CdA di oggi: “Ci siamo visti con l’ingegner Pioppi, che ha illustrato all’assemblea il progetto. Ma con Boreas non è possibile fare nulla per l’iscrizione. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, loro saranno al nostro fianco solo successivamente dopo l’iscrizione. Siamo a un punto migliore rispetto alla volta scorsa. Mancava il signor Pastorelli che era rappresentato dal figlio Nicola, mancava qualche socio, quindi non è stato possibile concludere, ma sono fiducioso che si possa concludere di poter arrivare a una positiva conclusione. Il termine ultimo è lunedì 26, ma contiamo entro giovedì di provvedere all’iscrizione della squadra”